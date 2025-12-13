Città

SARONNO – “Lo sappiamo tutti: Natale è un periodo di grande stress e quindi, anche per il clima del ‘siamo tutti più buoni’, ero quasi intenzionato a soprassedere su alcune surreali dichiarazioni sentite nella commissione dedicata all’ex Isotta Fraschini. Poi, quando le ho viste tornare nel comunicato stampa di Tu@Saronno, mi sono detto: ‘Ma allora ci credono davvero’, e quindi è giusto intervenire, malgrado si sia ormai ai limiti dell’assurdo”.

Inizia così la nota di Gianpietro Guaglianone, capogruppo di Fratelli d’Italia, su uno dei temi caldi della politica saronnese.

“Già in commissione non volevo crederci quando ho sentito l’assessore alla rigenerazione urbana Nicola Gilardoni, lo stesso che per anni in consiglio comunale vedeva l’ex Isotta e l’ex Cemsa come viatico per l’asse Saronno-Malpensa-Tokyo, dirci che ‘bisogna capire se sia giusto che i saronnesi paghino per garantire un servizio a chi usa la stazione di Saronno’. Ho avuto un effetto di straniamento. Ma questa non è la Saronno inclusiva? Includiamo solo i saronnesi con la residenza? E chi arriva da fuori cosa facciamo, lo blocchiamo al confine? E chi deve andare a Tokyo da Ceriano, lo mandiamo a Gallarate?”.

Guaglianone non va per il sottile: “Io mi rifiuto di credere che l’assessore Gilardoni non sappia che, se si tolgono i parcheggi nella zona stazione o se non li si prevedono per il futuro, i pendolari invaderanno altri spazi e altri quartieri. E cosa farà l’amministrazione per impedirlo? Raffiche di multe? E quindi avremo agenti impegnati a multare i pendolari cattivi invece che a garantire la sicurezza? E sul tema sicurezza: che fine farà la tanto decantata Polfer se diciamo che vogliamo solo uno scalo per i saronnesi?”.

Non manca un affondo sulle dichiarazioni di Tu@Saronno: “Hanno dichiarato sui tema parcheggi all’ex Isotta che ‘Saronno deve gestire il tema privilegiando l’interesse dei cittadini e non quello dei privati o dei pendolari’. L’amministrazione deve gestire i temi e i problemi della città. Purtroppo non è possibile privilegiare l’interesse dei saronnesi dimenticando, ignorando o facendo finta di non conoscere quello dei pendolari, perché entrambe impattano sulla vita della città. E davvero vogliamo una Saronno che si chiude su sè stessa e che fa finta di non vedere i problemi?”.

E per la chiosa non mancano stoccate e ironia in tema natalizio: “Lungi da me rispolverare la Saronno sconfinata di Augusto Airoldi o ricordarvi quante volte avete ‘rimproverato’ alla Lega e al centrodestra una visione della città troppo provinciale, ma suvvia, un po’ di realismo: se proprio i posti auto non ve li dovesse dare il buon attuatore dell’Isotta, potreste sempre chiederli a Babbo Natale prima e alla Befana poi. Sarebbe comunque più serio che far finta che non servano!”.

