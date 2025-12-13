Città

SARONNO – Domenica 14 dicembre, alle 16, all’Auditorium della scuola Aldo Moro in viale Santuario 13 a Saronno, torna Luca Frigerio, giornalista e storico dell’arte molto amato dal pubblico locale. L’incontro, dedicato al santo Patrono di Milano, porta il titolo “Sant’Ambrogio, l’anima e il volto” e propone un percorso pensato per raccontare una figura centrale della tradizione ambrosiana.

Frigerio guiderà i presenti in un viaggio per immagini alla scoperta delle rappresentazioni di Ambrogio nel corso dei secoli. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia del patrono della Diocesi di Milano, dottore della Chiesa latina e Padre della Chiesa universale, ricordato anche per il suo impegno a difesa dei più fragili e della verità.

L’appuntamento, organizzato dal circolo culturale La Bussola, offrirà uno sguardo che unisce arte, fede e cultura, con esempi iconografici tratti da epoche e contesti diversi. Un modo per avvicinarsi a un patrimonio condiviso e comprendere come l’immagine del santo abbia saputo parlare, nel tempo, a generazioni differenti.

Per chi desidera prepararsi all’incontro o approfondire il tema, è disponibile un dossier curato per l’occasione, con letture e spunti di riflessione sulla figura di Ambrogio: https://www.labussolasaronno.org/s-ambrogio-con-luca-frigerio/.

(foto archivio)

