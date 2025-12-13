Città

SARONNO – Una frenata improvvisa per evitare un impatto ha trasformato un normale viaggio in autobus in un incidente insolito, con una passeggera finita a terra all’interno del mezzo.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16, all’incrocio tra via Don Monza e via Marconi. Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe tagliato la strada al bus mentre stava transitando lungo via Marconi. Per evitare la collisione, il conducente del mezzo pubblico è stato costretto a frenare bruscamente.

La manovra ha evitato l’impatto tra i due veicoli, ma le conseguenze si sono fatte sentire all’interno dell’autobus. Una passeggera, una donna di 59 anni, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra riportando alcune contusioni.

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce viola di Cesate e la polizia locale. La donna è stata valutata dai sanitari e trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

La polizia locale ha effettuato i rilievi del sinistro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09