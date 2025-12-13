Città

SARONNO – L’Associazione Genitori WondeRodari della Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Saronno ha regalato alla comunità un momento speciale, preparando uno spettacolo teatrale natalizio dedicato all’importanza del gioco condiviso.

Dal palco, tra folletti, scenografie luminose e musiche festose, il messaggio ai bambini é arrivato chiaro: giocare insieme è molto più prezioso che restare soli davanti ai giochi elettronici. Attraverso fiabe, dialoghi e danze, lo spettacolo ha mostrato come la fantasia, la collaborazione e la gioia del gruppo possano trasformare il tempo libero in un’occasione di crescita e amicizia.

Una maestra, visibilmente emozionata, ha voluto ringraziare pubblicamente i genitori: “Avete dimostrato che la scuola è una comunità viva, dove adulti e bambini camminano insieme. Con questo spettacolo avete donato a tutti un insegnamento che vale più di mille parole: il gioco è relazione, è condivisione, è vita.”

L’iniziativa, che oramai è diventata una tradizione, ha riscosso grande successo e gli applausi calorosissimi, unitamente alle urla festose di tutti i bimbi e di tutte le bimbe non sono di certo mancati! Con questo gesto, l’Associazione Genitori ha ricordato che il Natale non è solo regali e luci, ma anche tempo di comunità, di gioco e di legami che si rafforzano.

