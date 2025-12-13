iltra2

VEDANO OLONA – Il Comune rinnova il proprio impegno nell’educazione civica con il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr), un progetto pensato per avvicinare i più giovani alla partecipazione attiva e alla vita istituzionale del paese. L’iniziativa permette agli studenti di confrontarsi, collaborare e formulare proposte concrete per migliorare il territorio, sviluppando senso civico e responsabilità.

Il CCRR per il prossimo biennio si è ufficialmente insediato sabato 6 dicembre, avviando così un nuovo percorso che accompagnerà i ragazzi nelle attività amministrative simboliche, tra incontri, progetti e momenti di cittadinanza attiva.

Oggi il neo sindaco dei Ragazzi, insieme al vicesindaco degli adulti Fabiana Conti, alla dirigente scolastica e alla professoressa Bernasconi, ha compiuto la sua prima visita istituzionale dal prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. Un’esperienza emozionante e significativa, che rappresenta il primo passo di un cammino formativo importante.

Il Comune sottolinea come il Ccrr sia uno strumento prezioso per promuovere il senso di comunità e per dare ai ragazzi un ruolo concreto nella costruzione del futuro di Vedano Olona.

