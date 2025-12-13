Volley

CARONNO PERTUSELLA – Penultimo match del 2025 per la serie B della Rossella Caronno che dovrà affrontare un’altra trasferta in terra piemontese per incontrare i torinesi di Parella. Caronno non deve abbassare la guardia e mettere in capo tecnica e determinazione per rimanere in corsa per le posizioni che contano. Appuntamento da non perdere che sarà possibile seguire in diretta sul canale YouTube dal club caronnese con collegamento dalle 20.45; inizio gara alle 21.

Per la Pallavolo Saronno, che è a metà classifica, partita sempre con avvio alle 21 al palasport di via Kennedy a Brugherio contro i locali Diavoli rosa.

(foto Giovanni Pini: Rossella Caronno in azione di gioco durante un precedente match)

