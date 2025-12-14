Comasco

LOMAZZO – Il 24 dicembre Babbo Natale farà tappa nei paesi del Comasco grazie al Babbo Natale Express, l’iniziativa organizzata dai volontari di Croce Rossa Lomazzo che ogni anno porta un tocco di magia direttamente davanti alle porte di casa. L’obiettivo è semplice: consegnare i regali ai bambini, trasformando l’attesa della vigilia in un momento speciale per tutta la famiglia.

Il servizio sarà attivo a Lomazzo, Bregnano, Cadorago, Carbonate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Rovellasca, Rovello Porro e Turate. Per i Comuni limitrofi sarà necessario un contatto preliminare via email, così da verificare la disponibilità dei volontari.

L’adesione è aperta fino al 20 dicembre e si effettua esclusivamente attraverso il modulo online su crilo.eu/natale25. L’iniziativa è a offerta libera e i fondi raccolti contribuiranno a sostenere le attività del gruppo organizzatore.

Per tutte le informazioni è possibile scrivere a [email protected]. Un modo semplice per regalare ai più piccoli un incontro che, ogni anno, continua a far brillare gli occhi.

