Calcio 2′ cat. locale, scivolone del Cistellum, Dal Pozzo allunga. L’Amor Sportiva cade contro la capolista
14 Dicembre 2025
SARONNO- Nella seconda categoria di Varese, il Cistellum capolista del girone Z, cade in casa del CAS Sacconago. I padroni di casa guadagnano tre punti fondamentali per la lotta salvezza, portandosi a due lunghezze dalla zona sicura. A decidere la partita sono le reti di Sottoriva, Gomaa e Rizzardelli, per la squadra di Cislago segna Geron.
Dalla parte di Legnano, rimanendo in seconda categoria, il Dal Pozzo allunga il muso contro la Pro Juventute vincendo per 1 a 0 nell’anticipo della giornata. E’ Spitaleri a realizzare la rete che vale la conferma della 4′ posizione in classifica. Cade anche l’Amor Sportiva contro la Polisportiva che conferma la vetta del girone R.
Le classifiche
GIRONE DI VARESE
GIRONE DI LEGNANO
Polisportiva Or. Pa. S. 33, Robur 29, Oratorio Lainate Ragazzi 28, Dal Pozzo 26, Legnanese 25, Victor Rho 21, Pro Novate 21, Amor Sportiva 21, Ardor Bollate 19, Oratorio San Francesco 18, Mazzo 80 17, Union Oratori Castellanza 15, Virtus Cantalupo 12, Pro Juventute 12, San Luigi Pogliano 8, Oratorio Passirana 8