COGLIATE – La Cogliatese in rampa di lancio e reduce da quattro successi in fila ospita il Leo Team, formazione ai piani alti della classifica.

Pronti via e dopo un minuto Ferrario contrasta il portiere avversario che ritarda troppo il lancio lungo, il nr. 8 biancoazzurro ruba palla e viene steso proprio dall’estremo difensore, calcio di rigore. Banfi prende la rincorsa e apre il piattone mancino, il rigore è potente e preciso ma Brambilla con un gran tuffo intuisce e devia in angolo. Entrambe le squadre stanno bene in campo e le occasioni da gol latitano. Al 24’ su un angolo di Donghi la palla si impenna sul secondo palo dove capitan Pastore impatta da vicino e la mette dentro, 1-0. Anche gli ospiti si rendono pericolosi su corner, Zappa svetta alla grande ma Sanfilippo con un colpo di reni riesce a neutralizzare l’incornata.

Nella ripresa spinge forte il Leo Team che costringe la Cogliatese nella propria trequarti. Al 59’, ecco il pari, corner battuto perfettamente e Cecotti la picchia dentro con un bel colpo di testa, 1-1. Passano cinque minuti e Tarchini viene espulso per doppia ammonizione, da lì in poi il tempo di gioco effettivo si riduce sempre di più mentre sale il nervosismo generale, a discapito della qualità delle azioni in campo. Il Leo Team riesce a tenere botta e, anzi, l’inferioritá numerica non si da a vedere. L’unico squillo degno di nota è all’85’, Avella scappa via sulla destra e con un cross libera Del Bianco sul secondo palo, controllo e conclusione da ottima posizione che peró si spegne sopra la traversa. Triplice fischio, finisce 1-1.

Primo pareggio stagionale per la Cogliatese che ha avuto sicuramente ottime chance per vincerla. Va dato merito al Leo Team che si è dimostrata una formazione di qualità e molto quadrata, in grado di resistere per oltre mezz’ora in dieci contro undici. Settimana prossima la squadra di Biemmi affronterà il Misinto, il derby chiuderà il girone di andata.

COGLIATESE : Sanfilippo, Rose, Del Bianco, Quaggelle, Pastore, Pivato, Donghi, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Borghi. A disposizione : Ortolan, Alberio, Avella, Belotti, Corona, Cuzzolin, Muraca, Pascale, Sala. All. Biemmi

LEO TEAM : Brambilla, Segato, La Ciacera, Colombo, Cecotti, Arosio, Mauri, Teruzzi, Piovan, Tarchini, Zappa. A disposizione : Mazza, Acquati, Corbetta, Perego, Arena, Vindice, Corbo. All. Gerosa

Marcatori : 24pt Pastore (C), 14st Cecotti (LT)