Calcio 2′ cat R: Spitaleri spiana la strada al Dal Pozzo nell’anticipo serale
14 Dicembre 2025
LAINATE – E’ un gol di Spitaleri a decidere l’anticipo serale tra la Frazione calcistica Dal Pozzo e la Pro Juventute di Uboldo, giocato ieri al centro sportivo di Lainate: 1-0.
Si è giocato per la 14′ giornata del campionato di calcio di Seconda categoria, girone R, ed è un risultato che consente al Dal Pozzo di collocarsi, almeno temporaneamente, al secondo posto della graduatoria in coabitazione con la Robur Legnano, a quota 26 punti ovvero quattro in meno della capolista Orpas, che questo pomeriggio alle 15 scende sul campo di casa contro l’Amor sportiva.
(foto da Facebook: saluto finale dei gioctori del Dal Pozzo al termine del match contro la Pro Juventute)
