Calcio

SESTO CALENDE – Finisce 2-2 la sfida della penultima giornata di andata in Eccellenza tra Sestese e Ardor Lazzate, con un tempo per parte: Casagrande e Capuano portano i padroni di casa sul doppio vantaggio, mentre Grillo e Priola firmano la rimonta brianzola.

Nel primo tempo la Sestese appare più incisiva. Dopo alcune iniziative senza esito, Fischetti sfiora il gol con una conclusione dal limite. Poco dopo arriva l’1-0: Casagrande insacca da pochi passi sugli sviluppi di un corner. I biancazzurri insistono, ancora con Fischetti vicino al bersaglio, mentre l’Ardor spreca con Radojicic in area piccola. In pieno recupero, al 46’, Capuano raccoglie un assist di Scaglione e firma il raddoppio con un diagonale preciso; lo stesso Capuano sfiora la doppietta un minuto più tardi.

Nella ripresa la partita cambia volto. Dopo meno di due minuti Grillo riapre i giochi battendo Tamma. La Sestese cerca di reagire con due tiri dalla distanza di Fischetti, ma a metà tempo è Priola, di testa su corner, a siglare il 2-2. L’Ardor prende coraggio, controlla il finale e va vicina al ribaltone allo scadere, quando Grillo impegna ancora Tamma. Il portiere salva il risultato e la gara si chiude in parità. L’Ardor resta ultima in classifica.

Sestese-Ardor Lazzate 2-2

SESTESE: Tamma, Scaglione, Riceputi, Blandino, Bertoli, Kamana (39′ st Napoli), Dal Santo, Bernasconi, Casagrande (24′ st Samake), Capuano (39′ st Caraffa), Fischetti (31′ st Midaglia). A disposizione Catanese, Merandi, Morello, Modotti, Milani. All. Tomasoni.

ARDOR LAZZATE: Ferrara, Galimberti, Mauri, Altieri, Bagatini, Grillo, Di Giuliomaria (29′ st Marioli), Radojicic, Panatti, Panzani (40′ st Buzzetti). A disposizione De Gennaro, Vianello, Pasqual, Lokumu, Rapone, Zermo, Matteucci. All. Ghidetti.

Arbitro: Monti di Firenze.

Marcatori: 26′ pt Casagrande (S), 46′ pt Capuano (S), 2′ st Grillo (A), 25′ st Priola (A).

14122025