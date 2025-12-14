Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Con grande attesa oggi 14 dicembre torna in scena allo stadio comunale di Caronno Pertusella il derby tra Caronnese e Fbc Saronno. Il calcio d’inizio è in programma alle 14.30, allo stesso orario, in occasione della sedicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, andranno in campo anche Vergiatese-Solbiatese e Altabrianza-Arconatese, match importanti per i piani alti della classifica.

La Caronnese, dopo la sconfitta con la Solbiatese dello scorso mercoledì che ha determinato la fine della corsa alla vittoria della Coppa Italia, ha voglia di riscattarsi contro un Fbc Saronno quarto in classifica distante un solo punto dalla squadra di Caronno Pertusella.

(foto da archivio)