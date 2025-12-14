Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il derby scoppiettante e ricco di polemiche tra Caronnese e Fbc Saronno finisce pari nella partita valida per la sedicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia disputata nel primo pomeriggio di oggi 14 dicembre al comunale di Caronno Pertusella.

Nel primo tempo parte a mille la squadra rossoblu con Malvestio che apre le marcature dopo nemmeno due giri di orologio dal fischio d’inizio del direttore di gara insaccando in porta con un guizzo sul cross di Colombo. La Caronnese non si accontenta e, dopo delle proteste per un presunto tocco di braccio in area di Lofoco non sanzionato dall’arbitro, sfiora il raddoppio con El Hilali al 30′. Sul finale del primo tempo arriva un’occasione anche per il Saronno con una bella conclusione di Alletto deviata in corner dall’estremo difensore Vergani.

Nella ripresa la partita della Caronnese è compromessa al 5′, momento in cui il guardalinee ferma clamorosamente il gioco per parlare con il direttore di gara che, tra proteste e incredulità totale dei calciatori e dei tifosi, estrae un cartellino rosso ai danni di Di Quinzio. Poco dopo la doppietta sfiorata da Malvestio, il Fbc Saronno pareggia i conti con Vassallo che insacca in porta deviando di prima il cross rasoterra di Alletto arrivato dall’out di destra. Verso il finale i saronnesi provano a spingere offensivamente cercando di sfruttare l’inferiorità numerica degli avversari ma, dopo ben sette minuti di recupero, il risultato finisce con il punteggio di 1-1. Entrambe le squadre, dunque, conquistano un punto che non varia particolarmente la classifica vista anche la sconfitta odierna della Solbiatese.

CARONNESE – FBC SARONNO 1-1

CARONNESE (4-1-3-2): Vergani; Vitofrancesco, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Ortelli; Malvestio, Di Quinzio, Cerreto (20’ st Bugno); El Hilali (14’ st Tumino), Colombo N. (33’ st Ghibellini). A disposizione Colombo Ni., Dugo, Terrini, Corno, Cappi, Savino. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Viganò, Mzoughi, Lofoco (15’ st Sardo); Ientile (40’ st Cabezas), Manfron (14’ st Ruschena), De Vincenzi, Alletto; Benedetti (40’ st Raimondo), Cocuzza, Vassallo. A disposizione Norrito, Volontè, Hasanaj, Provasi, Serra. All. Tricarico.

Marcatori: 2’ pt Malvestio (Ca), 15’ st Vassallo (Sa).

Le interviste