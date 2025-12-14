Sport

Nel fine settimana di Promozione – Girone C riflettori puntati, come di consueto, su Aurora Cantalupo, Ceriano Laghetto e S.C. United, protagoniste di una giornata intensa e ricca di spunti.

Pareggio spettacolare ad Aurora Cantalupo, dove i padroni di casa impattano 2-2 contro il Ceriano Laghetto al termine di una gara dai due volti. L’Aurora parte forte e sblocca il match con Bianchi, ma il Ceriano reagisce con carattere ribaltando il risultato già nel primo tempo grazie a Martirani e Politi. Nella ripresa Gerevini firma il definitivo pari, che lascia entrambe le squadre con un punto utile a muovere la classifica, ma con qualche rimpianto per come si era messa la partita.

Colpo esterno importante invece per lo S.C. United, che espugna il campo dell’Ispra con un netto 2-0. I ragazzi di United colpiscono nel finale di primo tempo con Giroletti e chiudono i conti nella ripresa con Loew, mostrando solidità e concretezza. Tre punti pesanti che confermano il buon momento della squadra e la tengono agganciata alla zona alta.

Alle 17 il posticipo tra Universal Solaro e Luino.

Calcio Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Gallarate-Accademia BMV 2-4 Reti: 6’ pt Garcia (G), 27’ pt Catizone (G), 43’ pt Loche (A), 9’ st Loche (A), 41’ st Bertini (A), 47’ st Colombo (A)

Aurora Cantalupo-Ceriano Laghetto 2-2 Reti: 7’ pt Bianchi (A), 28’ pt Martirani (C), 45’ pt Politi (C), 4’ st Gerevini (A)

Castanese-Accademia Inveruno 0-2 Reti: 14’ st Raso, 26’ st Folla

Gavirate-Verbano 2-1 Reti: 22’ pt Morbioli (G), 38’ pt Fiore (G)

Ispra-S.C. United 0-2 Reti: 45’ pt Giroletti, 28’ st Loew

Morazzone-Vighignolo 1-2 Reti: 17’ pt Zani (M), 42’ pt Zingari (V), 20’ st Di Miceli (V)

Acc. Vittuone-Canegrate 2-3 Reti: Battaglia (V), Bertoli (V), Ravanelli (C), Borsani (C), Barbieri (C