Calcio

SOLARO – Oggi giornata (la 14′) intensa nel campionato di Promozione, soprattutto per le squadre del territorio. L’Aurora Cantalupo si fa raggiungere dal Ceriano Laghetto in una gara ricca di emozioni e perde l’occasione di restare sola al comando. Un punto importante per il Ceriano, che conferma il buon momento dopo aver fermato l’Sc United sette giorni fa, con lo United che oggi espugna il campo dell’Ispra. Invece, vittoria 2-1 dell’Universal Solaro nel posticipo del tardo pomeriggio.

Tiene il ritmo anche il Vighignolo, capace di un prezioso blitz a Morazzone che lo mantiene terza forza del girone. Dietro, tonfo del Gallarate nello scontro diretto con l’Accademia Bmv, che si rilancia in zona playoff.

In coda, pesantissimo stop per il Verbano sul campo del Gavirate, mentre il Canegrate conquista tre punti vitali nello scontro diretto con l’Accademia Vittuone, raggiunta ora al quartultimo posto.

Risultati e marcatori

Accademia Vittuone–Canegrate 2-3

Reti: pt 17’ Borsani (C), 20’ Battaglia (V); st 4’ Bertoli (V), 10’ Preaton (C), 12’ Barbieri (C)

Aurora Cantalupo–Ceriano Laghetto 2-2

Reti: pt 16’ Martitani (A), 17’ Bianchi (C), 45’ Politi (C); st 5’ Gerevini (A)

Gavirate–Verbano 2-1

Reti: pt 22’ Morbioli (G), 38’ Fiore (G); st 25’ Carpanese (V)

Ispra–Sc United 0-2

Reti: 45’ pt Kirsch Giroletti, 28’ Loew

Morazzone–Vighignolo 1-2

Reti: pt 17’ Zani (M), 42’ Zingari (V); st 30’ Di Miceli (V)

Castanese–Accademia Inveruno 0-2

Reti: st 14’ Raso, 26’ Folla

Gallarate–Accademia Bmv 2-4

Reti: 6’ pt Garcia (G), 27’ pt Catizone (G); 43’ pt Loche (A), 9’ st Loche (A), 41’ st Bertini (A), 47’ st Colombo (A)

Universal Solaro–Luino 2-1

Classifica

Accademia Inveruno 32, Aurora Cantalupo 32, Vighignolo 28, Accademia Bmv e Solaro 23, Gallarate 22, Sc United 21, Gavirate e Ceriano Laghetto 19, Luino 18, Morazzone 17, Accademia Vittuone e Canegrate 15, Castanese 13, Ispra 11, Verbano 2.

14122025