Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina di Venegono Superiore continua a vivere un momento difficile in Serie D: sul campo del Breno arriva un’altra sconfitta, maturata nella ripresa nonostante una partita giocata con buona intensità dalle fenici. A segnare però sono i camuni, che sfruttano al meglio le proprie occasioni e condannano la squadra di Venegono Superiore a un nuovo stop, mantenendola nelle zone basse della classifica.

Nel big match di giornata la Folgore Caratese pareggia al 90′ con il Brusaporto e conserva la vetta, mentre dietro non ne approfitta nessuno: la Casatese si ferma sul pari con lo Scanzorosciate e il Chievo Verona, in piena crisi, cade in casa contro la Leon. Successi invece per Milan Futuro e Villa Valle, che ribaltano Castellanzese e Oltrepò. Pareggi per Real Calepina–Nuova Sondrio e Virtus CiseranoBergamo–Pavia, oltre al 2-2 tra Caldiero e Vogherese.

Girone B – Risultati e marcatori

Breno–Varesina 2-0

Reti: st 18’ Randazzo, 48’ Canonici

Caldiero Terme–Vogherese 2-2

Reti: pt 27’ Orfeini (C); st 10’ Palma (V), 17’ Maglione (V), 51’ Cavallotti (C)

Casatese Merate–Scanzorosciate 1-1

Reti: pt 46’ Belloli (S), st 3’ Avinci rig. (C)

Folgore Caratese–Brusaporto 1-1

Reti: st 28’ Austoni (B), 45’ Piantoni (F)

Milan Futuro–Castellanzese 3-1

Reti: pt 6’ Guerrisi (C), 12’ Branca (M); st 22’ Ossola (M), 50’ Borsani (M)

Oltrepò–Villa Valle 1-2

Reti: st 5’ Franceschinis (O), 10’ Lancini (V), 24’ Perrotti (V)

Real Calepina–Nuova Sondrio 1-1

Reti: pt 28’ Longo (N), st 40’ Lugnan (R)

Virtus Ciseranobergamo–Pavia 1-1

Reti: pt 18’ Ferrario rig. (V), 25’ Ghiozzi (P)

Chievo Verona–Leon 0-2

Reti: st 19’ Bolis (L), 47’ El Kadiri (L)

Classifica

Folgore Caratese 34, Brusaporto 31, Casatese Merate 29, Chievo Verona 29, Milan Futuro 27, Villa Valle 26, Virtus CiseranoBergamo 24, Leon 23, Castellanzese 21, Breno 21, Caldiero Terme 20, Oltrepò 19 (-1), Scanzorosciate 17, Real Calepina 14, Varesina 13, Vogherese 12, Pavia 12, Nuova Sondrio 10.

14122025