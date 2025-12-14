Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina rinforza il proprio staff tecnico con un volto molto conosciuto e legato alla storia del club: Luca Tino torna ufficialmente in rossoblù come collaboratore tecnico al fianco di mister Spilli. Una scelta che la società definisce un ritorno all’insegna dell’identità, della fiducia e della continuità.

Tino, figura fortemente radicata nella Varesina, ha collezionato 167 presenze da calciatore con la maglia del club, distribuite in sei stagioni intense, alle quali si aggiunge la parentesi del periodo Covid. Numeri che raccontano non solo il suo percorso sportivo, ma anche il senso di appartenenza e i valori che lo legano alla società.

Il suo rientro arriva in un momento importante della stagione: la Varesina, impegnata nel campionato di Serie D, sta lavorando per risalire la china dopo un avvio altalenante e vede in questo innesto un ulteriore elemento di solidità e crescita tecnica.

“Storia, appartenenza, valori”: con queste tre parole la società ha salutato il ritorno di Tino, augurandogli un nuovo capitolo ricco di lavoro, crescita e passione.

