SARONNO – Per Giuseppe Nigro, presidente della Società Storica Saronnese, la nascita della piscina comunale non fu solo un’opera pubblica, ma il simbolo di un passaggio culturale decisivo: uno specchio dei contrasti, delle paure e delle ambizioni che attraversavano l’Italia e Saronno a metà degli anni Settanta. Un progetto che, in un clima teso tra conservazione e modernità, contribuì a definire una nuova idea di città.

“Il 1974 fu un anno che in tanti hanno definito orribile per via delle numerose violenze che attraversarono l’Italia. Non bisogna dimenticare però che fu un periodo anche di grande cambiamento del costume sociale. Molti diritti civili risalgono proprio a quel tempo. Lo spirito di rinnovamento del dopoguerra non era scomparso e i cittadini, nonostante crisi e austerità, guardavano con speranza al futuro.

Saronno era caratterizzata all’epoca da un’amministrazione di centrosinistra organico (DC – PSI – PSDI – PRI) che si adoperava per potenziare l’ospedale, dotare la città di nuovi servizi, nuovi quartieri, nuove case, nuove scuole, nuovi impianti sportivi. Una decisa modernizzazione.

La costruzione della piscina faceva parte di un piano generale di consolidamento delle strutture sportive per assecondare un fenomeno di crescita del movimento sportivo che aveva solide radici in città. Non solo calcio, ma anche tennis, basket, palla a volo, running, attività legate agli sport invernali. All’epoca, a parte la metropoli, non erano molte le città di provincia a vantare una struttura natatoria pubblica. Vi erano ancora polemiche, oggi inimmaginabili, che attribuivano alla presenza della piscina il rischio di una ulteriore deriva della morale pubblica dopo la rivoluzione del costume degli anni Sessanta. La piscina evocava costumi da bagno diventati succinti, colorati, simbolo di libertà, di eccessi. Temi che turbavano gli animi dei benpensanti.

Nonostante i mugugni di alcuni ambienti bigotti, bisogna riconoscere coraggio al sindaco democristiano dell’epoca che s’impose al suo stesso partito, sostenuto dai socialisti e dai laici. Nacque in un clima, polarizzato fra conservatorismo e innovazione, una struttura moderna che, collocata vicino allo stadio di calcio, fece nascere una cittadella dello sport che elevò Saronno a polo sportivo del territorio. Un atto coraggioso che portò alla costruzione di un edificio luminoso, all’avanguardia che fu apprezzato da tanti come dimostra la crescita continua dei suoi frequentatori.”

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

