CASTIGLIONE OLONA – È stato inaugurato ieri mattina, sabato 13 dicembre, il nuovo tratto della ciclopedonale della Valle Olona, realizzato nell’ambito del progetto “Move on. Mobilità leggera in Valle Olona”. La cerimonia si è svolta in località ex pesa carri Mazzucchelli, con la partecipazione della Provincia di Varese, dei Comuni di Castiglione Olona, Lozza e Malnate e di numerose associazioni sportive del territorio.

Il nuovo segmento permette ora di percorrere in continuità l’intera Valle Olona, da Castellanza fino a Cantello, rendendo il tracciato sempre più completo, accessibile e sicuro. Un’infrastruttura pensata per collegare i diversi Comuni, offrire uno spazio protetto per pedoni e ciclisti e promuovere una mobilità sostenibile che favorisca il benessere, il tempo libero e una fruizione più attenta dell’ambiente.

Il risultato è frutto di un lavoro condiviso tra numerosi enti: Comune di Castiglione Olona, Città di Busto Arsizio, Comuni di Lozza, Castellanza e Malnate, con il supporto della Provincia di Varese, dell’Università dell’Insubria, di Esta – Economia e Sostenibilità, Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, Politecnico di Milano, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

(foto: il taglio del nastro)

14122025