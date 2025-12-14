Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Cumuli di rifiuti, plastica abbandonata e degrado diffuso attorno a una zona umida del Parco delle Groane. È quanto numerosi cittadini avevano segnalato nelle scorse settimane, denunciando una situazione sempre più critica per l’ambiente e la fauna locale. Il consigliere comunale Dante Cattaneo, raccolte le segnalazioni, ha organizzato un intervento di volontariato nel pomeriggio di ieri, durante il quale sono stati rimossi i materiali abbandonati. Un’azione concreta, realizzata in poche ore, che ha permesso di restituire decoro all’area verde.

Cattaneo ha rivolto un appello ai cittadini invitandoli a partecipare alle prossime iniziative di pulizia, sottolineando come gesti semplici ma costanti possano contribuire a migliorare il territorio e contrastare gli effetti della maleducazione.

