SARONNO – Rafforzata la presenza della Polizia ferroviaria lungo la linea Saronno–Seregno, dove negli ultimi giorni sono stati effettuati controlli mirati nelle stazioni e nelle aree limitrofe. Un’attività con finalità preventive e dissuasive, alla luce degli episodi criminosi registrati di recente sulla tratta, tra furti e rapine ai danni dei viaggiatori.

L’operazione si è tradotta anche in un’intensa attività operativa: una quarantina le persone identificate durante i pattugliamenti. Gli agenti non si sono limitati alle banchine e ai binari, ma hanno esteso i controlli anche ai pubblici esercizi che sono situati vicino alle stazioni della tratta verso la Brianza.

A Saronno, in particolare, le pattuglie della polfer sono state presenti con continuità nell’area dello scalo centrale di piazza Cadorna e nella vicina zona pedonale del centro storico, ritenute punti sensibili per flussi e affollamento.

(foto: numerose pattuglie della polizia davanti alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna nella città degli amaretti)

14122025