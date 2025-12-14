Saronnese

GERENZANO – L’Amministrazione comunale ha annunciato l’acquisto di una nuova Renault Clio, del valore di 25.620 euro comprensivi delle attrezzature specifiche, destinata a potenziare il parco mezzi della polizia locale. L’investimento è stato finanziato per 10.648,66 euro tramite avanzo vincolato derivante dai proventi delle sanzioni del Codice della strada, mentre i restanti 14.971,34 euro sono stati coperti con risorse proprie del Comune.

La nuova vettura andrà a sostituire l’attuale Fiat Panda in dotazione al Corpo, ormai non più adeguata alle esigenze operative. Il mezzo verrà disallestito e successivamente assegnato al messo comunale per attività di servizio. Con questo intervento il Comune prosegue nel percorso di aggiornamento delle dotazioni della Polizia locale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza dei servizi offerti alla cittadinanza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: il nuovo veicolo davanti al Municipio)

14122025