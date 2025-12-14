SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 13 dicembre, ha emozionato il successo della saronnese Francesca Visentin arrivata in finale a The Voice Senior. L’attenzione si è concentrata anche su un incidente avvenuto a bordo di un bus cittadino e sull’iniziativa natalizia portata in scena dai genitori dell’asilo Wonderodari, accolta con entusiasmo dal pubblico e dagli insegnanti.

Francesca Visentin, cantante saronnese, ha conquistato la finale di The Voice Senior incantando Loredana Bertè con la sua voce e il suo stile raffinato.

Una donna di 59 anni è caduta all’interno di un bus in via Marconi, dopo una brusca frenata del mezzo per evitare un’auto. La passeggera è stata soccorsa dal personale sanitario.

Il consigliere Guaglianone con un affondo tra l’ironico e il pragmatico condanna alcune dichiarazioni dell’assessore Gilardoni e della civica Tu@Saronno sui parcheggi per pendolari nell’ex Isotta.

Grande successo per lo spettacolo messo in scena dai genitori della scuola Wonderodari insieme agli elfi: un racconto sul valore del gioco che ha divertito e commosso, ricevendo il plauso di una maestra presente.