SARONNO – Domenica 14 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e ben soleggiata su tutta l’area di Saronno. Il cielo si manterrà sereno per l’intero arco della giornata, senza rischio di precipitazioni.

Le temperature rimarranno su valori invernali, ma non rigidi: la massima si attesterà intorno ai 12°C, mentre la minima scenderà fino a 0°C nelle ore più fredde della giornata. I venti saranno deboli e variabili: al mattino proverranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio si disporranno da Sudest. Al momento non risultano attive allerte meteo sul territorio.

Il quadro meteorologico conferma condizioni stabili grazie alla presenza di un’area di alta pressione che mantiene lontane le perturbazioni. Il tempo asciutto e il soleggiamento prolungato favoriranno una domenica tranquilla dal punto di vista atmosferico.

In Lombardia, la situazione resta simile: la regione è interessata da cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le zone, comprese le pianure e le aree alpine e prealpine. I venti saranno molto deboli, con rotazione dai quadranti sud-orientali a quelli orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

