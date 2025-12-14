Mozzate, Cosma 2000 celebra 25 anni di attività e rilancia il proprio ruolo nella medicina territoriale
14 Dicembre 2025
MOZZATE – Cosma 2000 ha celebrato a Mozzate i 25 anni di attività con un evento che ha visto la partecipazione dei soci fondatori, dei medici associati e delle principali istituzioni del territorio. Sono intervenuti Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine dei Medici di Como, la consigliera regionale Marisa Cesana, il sindaco di Mozzate Clemente Cicozzi, insieme ai sindaci Stefano Calegari (Cislago) e Serena Arrighi (Lurate Caccivio). Asst Lariana era rappresentata da Cristiano Casartelli.
La presenza congiunta delle istituzioni locali e regionali ha confermato il valore della cooperativa come modello organizzativo capace di sostenere la sanità di prossimità e rispondere alle esigenze crescenti della medicina territoriale.
Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo centrale della cooperativa: consentire ai medici di medicina generale di concentrarsi sulla cura dei pazienti, delegando a Cosma 2000 la gestione delle attività amministrative, organizzative e di coordinamento. Il modello cooperativo valorizza l’assistenza territoriale e risponde alle nuove complessità del sistema sanitario.
Uno dei momenti più significativi della giornata è stato l’intervento di Giancarlo Grisetti, socio fondatore e presidente della cooperativa. Nel suo intervento ha ripercorso la storia di Cosma 2000, ricordando i primi passi compiuti venticinque anni fa con l’attivazione del primo centro, fino allo sviluppo progressivo che ha portato la cooperativa a diventare un punto di riferimento regionale per la medicina territoriale.
Grisetti ha sottolineato come la crescita sia stata alimentata da una visione chiara: costruire un’organizzazione capace di sostenere il lavoro dei medici, migliorare i servizi offerti ai cittadini e operare in modo coordinato con il sistema sanitario regionale. Una visione che, negli anni, si è tradotta in investimenti, ampliamento dei servizi e una struttura sempre più efficiente.
I numeri di Cosma 2000
Durante l’evento sono stati presentati i dati aggiornati relativi alla struttura della cooperativa:
- 34 forme associative avanzate gestite;
- 180 soci medici;
- Presenza in 4 Ats Lombarde;
- Crescente interesse anche da fuori regione;
- 70 dipendenti amministrativi;
- 35 professionisti infermieristici;
- Coordinamento di 80 specialisti;
- Questi indicatori testimoniano una realtà organizzativa solida, capace di generare servizi integrati sia per i professionisti sia per i cittadini.
Il messaggio alle istituzioni: “Usateci”
Uno dei passaggi centrali dell’evento è stato il messaggio rivolto alle istituzioni presenti: “Usateci”. La cooperativa può organizzare il territorio e supportare il sistema sanitario. Cosma 2000 si propone come soggetto operativo in grado di mettere a terra le progettualità definite a livello regionale e sindacale, senza sostituirsi ai ruoli rappresentativi dei medici. La cooperativa può contribuire in modo concreto agli obiettivi prioritari, come il supporto ai medici di medicina generale e valorizzazione e ampliamento dei servizi di prossimità per i cittadini.
Nel contesto dei finanziamenti del Pnrr e dell’espansione delle funzioni sociosanitarie territoriali, Cosma 2000 si presenta come un partner strategico per le istituzioni. La sua struttura organizzativa, già operativa e distribuita su più Ats, rappresenta un asset utile per sviluppare rapidamente nuovi servizi e rafforzare la medicina di prossimità.
Il traguardo dei 25 anni diventa così un punto di rilancio e una chiamata alla collaborazione.
Cosma 2000 conferma il proprio impegno nel sostenere il sistema sanitario regionale, offrendo competenze, servizi e capacità organizzativa per creare valore sul territorio e migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09