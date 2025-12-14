La presenza congiunta delle istituzioni locali e regionali ha confermato il valore della cooperativa come modello organizzativo capace di sostenere la sanità di prossimità e rispondere alle esigenze crescenti della medicina territoriale.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo centrale della cooperativa: consentire ai medici di medicina generale di concentrarsi sulla cura dei pazienti, delegando a Cosma 2000 la gestione delle attività amministrative, organizzative e di coordinamento. Il modello cooperativo valorizza l’assistenza territoriale e risponde alle nuove complessità del sistema sanitario.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato l’intervento di Giancarlo Grisetti, socio fondatore e presidente della cooperativa. Nel suo intervento ha ripercorso la storia di Cosma 2000, ricordando i primi passi compiuti venticinque anni fa con l’attivazione del primo centro, fino allo sviluppo progressivo che ha portato la cooperativa a diventare un punto di riferimento regionale per la medicina territoriale.

Grisetti ha sottolineato come la crescita sia stata alimentata da una visione chiara: costruire un’organizzazione capace di sostenere il lavoro dei medici, migliorare i servizi offerti ai cittadini e operare in modo coordinato con il sistema sanitario regionale. Una visione che, negli anni, si è tradotta in investimenti, ampliamento dei servizi e una struttura sempre più efficiente.

I numeri di Cosma 2000

Durante l’evento sono stati presentati i dati aggiornati relativi alla struttura della cooperativa: