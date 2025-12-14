Calcio

SARONNO – Tanti i match interessanti della domenica calcistica, riflettori sul derby: in Eccellenza Caronnese-Fbc Saronno è sicuramente la partitissima da seguire.

Si è arrivati alla 16′ giornata. In serie D c‘è Breno-Varesina con arbitro Luca Tuderti di Reggio Emilia, assistenti Andrea Zanichelli di Legnano e Marco Pedrinazzi di Legnano.

In Eccellenza si gioca il derby Caronnese-Fbc Saronno con arbitro Francesco Ballabio di Seregno (Alessio Boni di Milano e Elia Cortesi di Bergamo) e Sestese-Ardor Lazzate con arbitro Niccolò Monti di Firenze (Edoardo Allegri di Mantova e Federico Buratti di Busto Arsizio).

In Promozione 14′ giornata, nel girone B Olympic Morbegno-Rovellasca 1910 con arbitro Matteo Bidorini di Gallarate (Michele Dumitroae di Gallarate e Loris Braga di Lecco). Nel girone C Aurora-Ceriano Laghetto con arbitro Luca Fiorini di Bergamo (Fabrizio Arcidiacono di Milano e Francesco Farinelli di Milano), Ispra-Sc United con arbitro Younes Kourif di Gallarate (Erira Dafne Ferretti di Varese e Aloisa Anzà di Busto Arsizio) e Universal Solaro-Luino (alle 17) con arbitro Roberto Fregola di Gallarate (Carlo Passari di Legnano e Alessandro Torretta di Legnano).

Prima categoria, 14′ turno: nel girone A Tradate Abbiate-Union Gorla con arbitro Anita Costa di Legnano, nel girone B Gerenzanese-Biassono con arbitro Stefano Bolandrina di Lovere.

In Seconda categoria, 14′ turno, nel girone R anticipo sabato Dal Pozzo-Pro Juventute con arbitro Fabrizio Giorgi di Legnano. In programma anche Polisportiva Orpas-Amor sportiva con arbitro Mattia Rignanese di Legnano.

Nel girone S Cogliatese-Leo team con arbitro Roberto Panarello di Seregno e Vedano-Cgds Misinto con arbitro Danilo Iacovella di Seregno.

