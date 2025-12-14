Comasco

ROVELLO PORRO – È stato un momento intenso e molto partecipato quello vissuto questa mattina a Rovello Porro, dove il palazzetto dello sport è stato ufficialmente intitolato a Roberto Banfi, dirigente e promotore della pallacanestro locale, figura di riferimento per generazioni di atleti e appassionati.

Alla cerimonia ha preso parte l’Amministrazione comunale con il sindaco Marco Volontè (foto), insieme alle associazioni del territorio che hanno voluto rendere omaggio a una persona che ha segnato in modo indelebile la storia sportiva del paese. L’intitolazione rappresenta un riconoscimento al lavoro, alla dedizione e all’impegno con cui Banfi ha contribuito allo sviluppo dello sport rovellese, in particolare della pallacanestro, settore in cui si è distinto per spirito organizzativo e capacità di coinvolgere giovani e famiglie. Un’iniziativa accolta con entusiasmo dalla comunità, che ora vede nello stabile del palazzetto non solo un luogo di sport, ma anche un simbolo della passione e del volontariato che Banfi ha profuso negli anni.

