Cronaca

SARONNO – Episodio inquietante quello avvenuto giovedì pomeriggio nella zona residenziale di via Petrarca, alla periferia sud della città. Una pensionata è stata infatti seguita e poi scippata da un uomo che l’ha raggiunta sulla rampa dei box del condominio in cui vive.

La donna stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa in un supermercato della zona. Non è escluso che il malvivente l’abbia osservata e seguita, aspettando il momento in cui sarebbe rimasta sola per entrare in azione. Una volta all’interno dell’area condominiale, lo sconosciuto si è avvicinato senza pronunciare parola e, con un gesto rapido, le ha strappato la borsa.

La pensionata ha riportato un forte spavento ma, fortunatamente, non ha subito conseguenze fisiche. L’episodio riaccende l’attenzione sui reati predatori che colpiscono soprattutto le persone più vulnerabili e in orari diurni, anche in zone considerate tranquille.

(foto archivio: la zona dove si è verificato il fattaccio)

14122025