SARONNO – La chiesa ancora immersa nel buio, rischiarata solo dalla luce delle candele, accompagna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’Avvento. Lunedì 15 dicembre, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, torna la Messa “Rorate”, in programma 7.

La celebrazione, dedicata alla Beata Vergine Maria “Stella del mattino”, si svolge come da tradizione prima dell’alba e senza illuminazione artificiale, solo a lume di candela. Un momento di preghiera e raccoglimento che richiama ogni anno numerosi fedeli, attratti dal clima intimo e silenzioso che caratterizza questa liturgia.

I partecipanti sono invitati a portare un cero o una torcia elettrica. Al termine della Messa è prevista una colazione offerta, occasione di condivisione dopo la celebrazione.

Durante l’iniziativa sarà disponibile anche il cero natalizio con l’Adorazione dei Magi, pensato per essere collocato nel presepe o acceso nei giorni della Novena. La Messa “Rorate” rappresenta uno dei momenti più sentiti del cammino verso il Natale per la comunità saronnese, unendo spiritualità, tradizione e partecipazione nello scenario del Santuario di piazza Santuario.

