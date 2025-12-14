Città

SARONNO – Un negozio che profuma di Natale ma soprattutto di solidarietà. Fino al 24 dicembre l’associazione Saronno Point Odv apre le porte del proprio negozio natalizio in corso Italia 24, nel cuore della città, con un obiettivo chiaro: raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione e, in particolare, delle persone che stanno affrontando la malattia oncologica.

Il negozio di Natale propone un’ampia scelta di oggetti, idee regalo e piccoli pensieri pensati per il periodo delle feste. Un’iniziativa semplice ma concreta, che trasforma ogni acquisto in un gesto di vicinanza e supporto. L’intero ricavato, come spiegano dall’associazione, sarà destinato al sostentamento delle attività portate avanti da Saronno Point Odv a favore dei malati.

Il negozio è aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi e prefestivi l’orario è dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, per permettere a tutti di trovare il momento giusto per una visita.

A spiegare il senso profondo dell’iniziativa è il vicepresidente Mario Busnelli: “Basta il gesto anche di un piccolo acquisto per aiutare chi in una camera d’ospedale sta lottando, combattendo la battaglia più difficile della sua vita. Certamente non deve essere motivo d’aiuto solo in questi giorni dell’Avvento di Natale: Natale è un giorno, l’aiuto deve essere fatto in qualsiasi momento dell’anno. Però, a quanto pare, in questo periodo si è portati ad essere più caritatevoli verso il prossimo. Per questo vi invito a venire a trovarci nel nostro caratteristico negozio in corso Italia 24 a Saronno. Troverete un po’ di tutto, l’importante è il fine: combattiamo insieme aiutando i malati di cancro, loro hanno veramente bisogno di noi. Non mancate, fare del bene fa bene”.

Un invito diretto alla città, che passa attraverso un gesto semplice ma capace di fare la differenza, soprattutto per chi sta affrontando momenti difficili.

