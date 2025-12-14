SARONNO – Scale mobili ancora ko nello scalo di piazza Cadorna. Ormai da una decina di giorni viaggiatori e pendolari devono fare a meno delle scale mobili del binario 6 e di quelle a servizio dei binari 4 e 5. Non è purtroppo una novità: nel corso degli ultimi anni i dispositivi sono stati più volte fuori servizio anche per lunghi periodi. E non a caso nelle ultime ore il problema è stato segnalato anche dal Comitato viaggiatori tpl nodo di Saronno.

L’ultimo stop riguarda in particolare la scala mobile del binario 6. Un cartello affisso il 12 settembre segnala la chiusura per atti vandalici, a poche settimane dalla rimessa in funzione dopo un precedente intervento. Al momento non c’è nessuna indicazione sui tempi di ripristino. Un problema che pesa soprattutto su chi utilizza il Malpensa Express con bagagli ingombranti o su persone con difficoltà motorie.

La situazione si inserisce in una lunga scia di guasti. Solo quest’estate le scale mobili dei binari 1, 6 e 4-5 risultavano ferme da mesi e sono tornate operative ad agosto con qualche ritardo e salvo poi restare bloccate qualche giorno in autunno per atti vandalici.

Secondo le informazioni pubblicate sul sito di Ferrovienord dedicato all’accessibilità, la scala mobile tra i binari 4 e 5 resterà completamente bloccata almeno fino al 30 aprile. Per la riparazione e la riapertura sono stati stimati quattro mesi di lavori. Nel frattempo, per migliaia di utenti quotidiani, l’unica alternativa resta l’uso delle scale.

