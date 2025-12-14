Città

Acquistare online è diventato un gesto quotidiano, ma dietro ogni ordine c’è un tema spesso invisibile: la gestione dei resi. Nel fashion e-commerce, quasi 4 ordini su 10 vengono restituiti, generando costi, sprechi e impatti ambientali importanti. Ogni anno, infatti, il trasporto dei resi produce 23 milioni di tonnellate di CO₂, e fino al 10% dei capi restituiti viene smaltito invece che recuperato.

Per affrontare questa sfida, LIUC – Università Cattaneo di Castellanza ha sviluppato Re-Routing, un progetto di ricerca dedicato a rendere i flussi logistici di ritorno più sostenibili, efficienti e in linea con i principi dell’economia circolare.

Il progetto nasce dall’analisi approfondita della cosiddetta reverse logistics, ovvero l’insieme delle attività che gestiscono la raccolta, l’ispezione, la rilavorazione e l’eventuale reintroduzione sul mercato dei prodotti restituiti. Attraverso interviste, studi di caso e mappature realizzate con aziende del settore moda, i ricercatori hanno individuato le criticità della filiera e sviluppato un modello decisionale innovativo (DSS) in grado di simulare scenari reali per aiutare le imprese a scegliere soluzioni più ecologiche e convenienti.

L’obiettivo? Bilanciare servizi al cliente, efficienza economica e sostenibilità. Dalle analisi emergono rotte più “circolari”, che permettono di valorizzare i resi attraverso riparazione, rilavorazione o riciclo, riducendo gli sprechi.

Un momento importante del progetto è stato il convegno del 22 ottobre 2025, organizzato da LIUC. L’incontro ha riunito università, aziende del fashion, operatori logistici, corrieri e rappresentanti della Commissione Europea per discutere le sfide della logistica dei resi e le priorità della transizione ecologica. Durante la giornata sono stati presentati i risultati preliminari di Re-Routing, seguiti da una tavola rotonda con realtà come Stella McCartney, Yamamay, UPS e Fiege Logistics. Un confronto ricco, che ha mostrato quanto il tema sia attuale e centrale per costruire filiere più sostenibili.

Questo progetto è un esempio concreto di come un’istituzione del territorio (in questo caso un’università) possa contribuire a un cambiamento che riguarda tutti. Ogni acquisto restituito ha un peso ambientale: conoscere il problema è il primo passo per fare scelte più consapevoli – ad esempio riducendo i resi o privilegiando modalità di ritiro e consegna più efficienti.

Re-Routing mostra che la transizione ecologica passa anche da qui: rendere più intelligente il viaggio di ritorno dei nostri pacchi.

Elisa Chiesa

