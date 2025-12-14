Città

SARONNO – E’ il consigliere del Pd Mauro Rotondi a rompere irreale silenzio intorno alla vicenda dei nuovi vertici del teatro cittadino. A luglio il vecchio cda ha dato le dimissioni con una lettera e poi il consiglio comunale ha affrontato per due volte il tema avendo all’ordine del giorno (la prima con punto ritirato dall’Amministrazione) l’approvazione del regolamento per la nomina del Cda. A parte il dibattitto nell’assemblea cittadina poco o nulla è trapelato in città su ipotesi, scelte e tempi malgrado anche i solleciti dell’opposizioni.

Oggi fa il punto della situazione il consigliere comunale Mauro Rotondi: “La vicenda della Fondazione Teatro è diventata uno dei temi più discussi in città. Non solo per le indagini in corso a cui darà riscontro la magistratura, ma per come le irregolarità e le sottrazioni di denaro siano proseguite per anni con amministrazioni di colori opposti senza che nessuno se ne accorgesse. A far emergere la questione è stata per la cronaca una banca, che, negando un fido, ha segnalato incongruenze nei conti facendo suonare il campanello d’allarme al CdA, poi tramutatosi in uno scossone. Se ci vuole una banca per accorgersi di ciò che si dovrebbe vedere il sistema non funziona. Oggi i cittadini, ancora increduli, chiedono due cose semplici e chiare: sapere come sono stati usati i soldi pubblici e avere la certezza che nulla di simile possa ripetersi”

Il Teatro è un bene pubblico: serve una direzione chiara

“Questa crisi ha messo in luce una verità che è stata per troppo tempo sottovalutata: un teatro comunale non può funzionare senza un indirizzo pubblico forte, senza un controllo costante, senza una presenza attiva dell’istituzione pubblica. Il teatro è un bene della comunità, non un’entità autonoma da lasciare nelle mani di qualcuno a seconda del caso. E non si tratta di “politicizzare la cultura”, ma di assumersi la responsabilità di gestire bene le risorse pubbliche”.

Una governance nuova: non basta cambiare i nomi per avere discontinuità

Rotondi ha le idee chiare anche per il futuro: “Non basta solo il cambio di nomi nel CdA, perché non sarebbe una vera discontinuità. La risposta deve essere una governance competente, capace di affrontare seriamente i problemi emersi. Il nuovo CdA dovrà garantire: un presidente indipendente in grado di confrontarsi con la politica, capace di unire visione e rigore; un esperto economico-amministrativo, che abbia il controllo dei conti come priorità; un profilo culturale-organizzativo, che conosca il territorio, sappia dialogare con la comunità e conosca gli aspetti legati alla vendita dei prodotti culturali (marketing, ticketing, sponsorizzazioni, vendite); un direttore artistico esperto, in grado di offrire programmazioni di qualità e continuità”.

Il consigliere del Pd esplicita con chiarezza: “Non bastano bilanci in ordine, dei bravi commercialisti e arte fine a sé stessa: un buon teatro ha bisogno di tutte le cose e oggigiorno deve sapersi aprire ai contributi esterni. Il mecenatismo, sostegno generoso e munifico alle arti e agli artisti, fondamentale nel Rinascimento, oggi deve essere interpretato in forma moderna”

Il Teatro Giuditta Pasta, non un’azienda, ma un luogo culturale per chi fa cultura e per chi la fruisce

“Con circa 600 posti – conclude – e un contributo pubblico per la gestione che oscilla annualmente tra circa 200.000 e 300.000 euro a seconda delle disponibilità a cui si aggiungono i sempre necessari contributi per i lavori di manutenzione della struttura e le sponsorizzazioni, quasi nessun teatro simile in Lombardia può generare utili. Ma non è questo lo scopo. La programmazione attuale è buona ma il vero obiettivo diventa ora generare maggior cultura, con trasparenza, buon senso e conti in ordine. Un luogo in cui teatro, musica, teatro per bambini e giovani, laboratori di formazione, mostre, artisti locali, nazionali e internazionali possano esprimersi con pari opportunità. Un luogo vivo e attivo 7 giorni su 7. Saronno può avere una programmazione culturale di qualità e sostenibile come dimostrano gli esempi virtuosi di Cantù, Desio, Vimercate e Limbiate. Tutti teatri ben gestiti, con un chiaro indirizzo pubblico, CdA competenti e una programmazione sia innovativa sia radicata nella comunità. Non funzionano perché chiudono i bilanci in attivo, ma perché sono luoghi vivi, partecipati e rilevanti”.

Trasparenza: la richiesta più forte dei cittadini

Il consigliere Pd torna anche sul tema degli ammanchi: “Le domande dei cittadini sono legittime: come è potuto accadere? Come avrebbe potuto essere la programmazione con in più quelle risorse sottratte? Quali garanzie ci saranno per il futuro? La risposta deve essere una riforma vera, con procedure semplici e verificabili. Per questo appaiono necessarie: doppia firma su tutte le spese, regole interne riscritte, controlli periodici e monitoraggi costanti, una governance completamente ripensata. Sono strumenti concreti, non semplici dichiarazioni”.

E conclude: “L’obiettivo di dare nuove Regole (il lavoro del Consigliere Spreafico va in questa direzione) deve tradursi nell’intento di restituire il Teatro alla città, non solo come luogo di spettacoli, ma come spazio di formazione, aggregazione, incontro oltreché di crescita personale-collettiva per i saronnesi e per tutto il territorio. Chiudere la stagione delle opacità e aprirne una fatta di serietà, qualità e responsabilità. La svolta è necessaria. Ed è arrivato il momento di realizzarla”.

