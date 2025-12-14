Volley

CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Caronno è arrivata in vetta alla classifica della serie B maschile di volley: a lanciare i caronnesi il successo di sabato sera in trasferta a Torino contro i locali del Parella: 0-3 (24-26, 23-25 e 20-25). I primi due set sono stati una vera battaglia (24-26) (23-25), un duello punto a punto che ha tenuti tutti col fiato sospeso fino all’ultima palla. Vincere questi parziali tiratissimi per Caronno è il segno della nostra determinazione e della capacità di non tremare nei momenti cruciali. Dopo aver messo a segno questi due parziali fondamentali, la squadra ha gestito il terzo set con maggiore controllo, senza concedere nulla (20-25).

Niente da fare per la Pallavolo Saronno sul campo dei Diavoli Rosa, ko anche la Res Volley Mozzate mentre da registrare è anche la netta vittoria del Miretti Limbiate, in casa 3-0 sui ligure del Npsg di La Spezia.

Risultati

10′ giornata: Albisola-Sant’Anna Tomcar 3-1, Diavoli rosa-Pallavolo Saronno 3-0 (25-14, 25-22, 25-11), Yaka Malnate-Mondovì 3-1, Ciriè-Garlasco 3-0, Parella Torino-Rossella Caronno 0-3, Novi-Res Volley Mozzate 3-0, Miretti Limbiate-Npsg 3-0 (25-20, 25-19 e 25-17).

Classifica

Rossella Ets Caronno, Ciriè, Yaka Malnate 24 punti, Garlasco 22, Novi e Res Volley Mozzate 20, Albisola 15, Diavoli rosa e Pallavolo Saronno 13, Sant’Anna Tomcar e Npsg 9, Parella Torino e Miretti team Limbiate 7, Mondovì 3.

(foto: Caronno vincente a Torino)

