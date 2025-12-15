Città

SARONNO – Per consentire lavori di manutenzione ai cavi, dalle 22 di oggi lunedì 15 dicembre alle 5 di martedì 16 dicembre sarà chiuso il tratto dell’A9 Lainate–Como–Chiasso compreso tra l’allacciamento con l’A8 Milano–Varese e lo svincolo di Origgio, in direzione Como/Chiasso.

Nella stessa fascia oraria verranno chiusi anche i rami di allacciamento che, dalla A8 (sia da Milano sia da Varese), immettono sulla A9 verso Como/Chiasso.

Percorsi alternativi

Per chi proviene da Milano:

– Uscire in anticipo allo svincolo di Lainate Arese (A8), seguire la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, quindi la SP233 Varesina in direzione Caronno/Origgio/Saronno, e rientrare in A9 a Origgio.

– Chi supera Lainate Arese dovrà proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano, seguire via Marco Polo e la SP527 Bustese verso Uboldo/Origgio e rientrare in A9 allo svincolo di Saronno.

Per chi proviene da Varese:

– Uscire anticipatamente a Castellanza (A8), seguire la SP527 Bustese verso Rescaldina/Uboldo/Saronno e immettersi in A9 allo svincolo di Saronno.

– Chi supera Castellanza dovrà proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Lainate, seguire SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma e SP233 Varesina verso Caronno/Origgio/Saronno, quindi rientrare in A9 allo svincolo di Origgio.

(foto archivio)

15122025