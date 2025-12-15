Città

SARONNO – “La Lista Civica Insieme per Crescere esprime soddisfazione per la decisione del Comune di Saronno di rendere gratuito il servizio di trasporto pubblico urbano per tutti i sabati del mese di dicembre. Come lista di maggioranza, siamo orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa, giunta al secondo sabato, che si inserisce nel più ampio programma di eventi natalizi e che sta riscuotendo un riscontro positivo, non solo nei fine settimana ma anche durante la settimana, grazie al Calendario dell’Avvento”.

Inizia così la nota condivisa ieri, domenica 14 dicembre dalla compagine di maggioranza Insieme per Crescere.

“Rispetto all’esperienza dell’anno scorso, quando la gratuità era stata estesa a tutti i giorni della settimana con costi elevati e un’impostazione poco strategica e fortemente propagandistica, quest’anno si è scelto un approccio più razionale e mirato. Una scelta che mette al centro l’interesse dei cittadini e la sostenibilità delle risorse pubbliche, offrendo un supporto concreto agli spostamenti senza ricorrere a sprechi.

Il servizio urbano di Saronno garantisce la copertura dell’intera città, con cinque linee che collegano tutti i quartieri al capolinea di corso Italia: linea 1: scuole – Prealpi, linea 2: ospedale – Cassina Ferrara, linea 3: Piave – Colombara, linea 4: Matteotti – cimitero, linea 5: Focris – Valtellina.

Nei sabati di dicembre il servizio è attivo per circa 12 ore, dalle 7 alle 19, con corse ogni ora, garantendo ai cittadini la possibilità di muoversi agevolmente all’interno della città. Insieme per Crescere conferma il proprio impegno non solo nel sostenere iniziative concrete come questa, ma anche nel promuovere una maggiore conoscenza del servizio di trasporto urbano, delle sue linee e dei suoi orari, affinché possa essere utilizzato in modo più consapevole ed efficace. Parallelamente, fin dall’insediamento in consiglio comunale, la lista è fortemente impegnata, in collaborazione con l’assessore Laura De Cristofaro e l’Agenzia del Tpl, in un lavoro di analisi e studio che nei prossimi mesi potrà portare a una revisione profonda del trasporto pubblico urbano di Saronno, con l’obiettivo di migliorarlo e renderlo più efficiente, accessibile e rispondente alle reali esigenze dei cittadini.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09