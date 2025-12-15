Città

SARONNO -I primi corsi di nuoto della piscina comunale non partirono in sordina. Anzi, furono da subito un segnale chiaro di come l’impianto di via Miola fosse pensato non solo come struttura sportiva, ma come servizio pubblico aperto a tutta la città.

A raccontarlo è il volume “1960-2010 Saronno città”, da cui emergono dettagli e curiosità sui primi anni di attività. I corsi erano organizzati per fasce d’età e livelli, con un’attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti che per la prima volta si avvicinavano al nuoto. Per molti saronnesi fu il primo vero contatto con una piscina moderna, coperta e attrezzata.

Un ruolo centrale lo ebbero i corsi riservati alle scuole, finanziati direttamente dal Comune. Le classi potevano accedere alla piscina durante l’orario scolastico, seguite dagli istruttori, senza costi per le famiglie. Una scelta precisa di investimento pubblico che puntava sulla sicurezza in acqua, sull’educazione motoria e sull’uguaglianza delle opportunità, permettendo a tutti gli studenti di imparare a nuotare.

Le iscrizioni arrivarono numerose fin dall’inizio. Il nuoto veniva presentato come attività educativa, utile per la salute e per la sicurezza, in un periodo in cui non era ancora così diffusa la pratica sportiva strutturata. Gli istruttori, spesso formati sul campo, diventarono rapidamente volti familiari per intere generazioni.

Quei primi corsi segnarono l’avvio di una lunga storia fatta di vasche affollate e pomeriggi passati a bordo piscina. Un tassello importante della Saronno che cresceva.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

