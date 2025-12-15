Politica

MILANO- Finanziare il potenziamento delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems), rafforzare i servizi di salute mentale, assumere nuovo personale sanitario e realizzare nuove strutture sul territorio lombardo: è quanto chiede un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti al Bilancio di previsione 2026–2028, in discussione nei prossimi giorni in consiglio regionale.

“Nel giorno in cui si celebra il Giubileo dei detenuti, è doveroso riportare al centro del dibattito il tema della dignità, dei diritti e della cura delle persone private della libertà – dichiara Astuti –. Le REMS rappresentano un presidio fondamentale di civiltà giuridica e sanitaria, ma oggi sono sotto una pressione insostenibile”.

Astuti ricorda che “le liste d’attesa per l’accesso alle REMS in Italia superano le 700 persone e la Lombardia è tra le Regioni più in difficoltà. A fronte di questo, nella nostra regione i 160 posti letto sono concentrati unicamente nella struttura di Castiglione delle Stiviere, una soluzione che mette in discussione il principio di territorialità e rende più complessi i percorsi terapeutico-riabilitativi e di reinserimento sociale”.

Il consigliere del Pd sottolinea inoltre come “dal 2017 la Regione non sia ancora riuscita a realizzare la nuova struttura prevista a Limbiate, mentre il personale sanitario è insufficiente, sottoposto a un carico di lavoro elevatissimo e a un continuo turn over. In queste condizioni è difficile garantire percorsi di cura efficaci e dimissioni appropriate”.

“Garantire cura, sicurezza e diritti non è solo un obbligo normativo, ma un dovere morale e civile” conclude Astuti.

