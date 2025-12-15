iltra2

CASTIGLIONE OLONA – La magia del Natale ha avvolto Castiglione Olona nella giornata di ieri, quando il Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, ha ospitato il Mercatino di Natale della Fiera del Cardinale e il suggestivo Villaggio di Babbo Natale. L’iniziativa, attiva per tutto il pomeriggio fino alle 18, ha richiamato numerose famiglie e visitatori, trasformando il complesso storico in un luogo di festa e atmosfere natalizie.

Tra bancarelle, decorazioni, artigianato e prodotti tipici, i visitatori hanno potuto vivere una giornata immersi nello spirito natalizio, mentre i più piccoli hanno trovato nel Villaggio di Babbo Natale un punto d’attrazione irresistibile, tra incontri, animazioni e fotografie ricordo.

Un appuntamento che ha segnato l’avvio delle celebrazioni natalizie in paese e che ha confermato, ancora una volta, il Castello di Monteruzzo come uno degli spazi più amati e vissuti dalla comunità.

