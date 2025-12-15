Città

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – È dal gruppo Facebook e dal Comune di Caronno Pertusella che arrivano aggiornamenti sul problema del cattivo odore nella zona di Saronno sud. Il gruppo ha condiviso una comunicazione inviata dal Comune di Caronno Pertusella dopo l’invio di una pec per chiedere spiegazioni su attività in corso visto i problemi delle ultime settimane.

“Di recente si è tenuto un tavolo tecnico tra la ditta individuata come responsabile della problematica degli odori, gli enti provincia, Arpa, Ats Insubria, e i Comuni di Saronno e Caronno Pertusella. Nonostante, in sede di verifica ispettiva, mediante i sopralluoghi all’installazione e l’analisi delle modalità di gestione aziendale e ambientale, nonché dei risultati dei monitoraggi e dei controlli, non siano state rilevate inosservanze delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo rilasciato all’azienda e nella normativa ambientale vigente, la problematica degli odori purtroppo persiste ancora”.

Ci sono però novità: “Durante l’incontro la ditta ha proposto nuove soluzioni da adottare per il contenimento dell’impatto odorigeno. Alcuni di questi accorgimenti tecnici saranno attuati entro metà febbraio, mentre altri richiederanno più tempo.” Nella lettera si riconoscono i disagi dei residenti per l’odore, definito “così opprimente”, e si sottolinea come “l’attività di verifica e controllo da parte degli enti preposti sia sempre costante, con il Comune di Caronno Pertusella che, puntualmente, invia agli enti competenti tutte le segnalazioni pervenute relative agli odori molesti.”

Da questa premessa nasce un invito concreto: “Al fine di porre termine alla problematica da impatto odorigeno, si chiede cortesemente di continuare a collaborare segnalando eventuali nuovi episodi.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09