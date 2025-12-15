Comasco

CERIANO LAGHETTO / TURATE – Sconcerto e incredulità in paese per la morte improvvisa di Lorenzo Giavedoni, 70 anni, volontario della Protezione civile intercomunale di Rovello Porro, Turate, Rovellasca e Ceriano Laghetto. L’uomo aveva appena concluso il turno di servizio per una manifestazione natalizia a Ceriano Laghetto ed era rientrato nella sua abitazione a Turate, dove si è spento nella serata di ieri a causa di un malore fulminante.

Con lui c’era la moglie Vanna, anche lei volontaria di Protezione civile, che lo accompagnava spesso durante le attività. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione.

Giavedoni era molto conosciuto e apprezzato per la presenza costante durante eventi e attività di prevenzione. Profondamente colpiti i volontari del gruppo intercomunale. Il coordinatore Alessandro Moscatelli lo ricorda come “un volontario vero, sempre disponibile, che non si tirava mai indietro”.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da Ceriano Laghetto. L’ex assessore Antonio Magnani, tra i promotori della nascita del gruppo locale di Protezione civile, lo ha definito “una persona di grande cuore, sempre presente e gentile”, ricordando come fosse con lui fino a poco prima della tragedia.

In una nota, i volontari del gruppo intercomunale sottolineano l’impegno silenzioso e costante di Giavedoni, esempio concreto di responsabilità e spirito di servizio al servizio delle comunità.

I funerali si svolgeranno mercoledì 17 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Turate.

