Città

Tra le notizie più lette di ieri, domenica 14 dicembre, i lettori hanno seguito con attenzione il caso di un’aggressione a un’anziana a Saronno, le persistenti difficoltà in stazione legate alle scale mobili fuori uso e il tema della sicurezza sui treni con controlli straordinari sulla linea per Seregno. Spazio anche alla politica culturale con il dibattito sul teatro comunale e allo sport con le dichiarazioni accese del direttore della Caronnese.

A Saronno un’anziana è stata scippata da un ladro che l’ha seguita fin dentro il condominio mentre rientrava nella rampa dei box, in un episodio che ha suscitato forte allarme.

Restano fuori servizio fino ad aprile le scale mobili della stazione di Saronno, causando disagi quotidiani per pendolari e viaggiatori.

Rilancia il dibattito sul teatro comunale Rotondi che chiede un cambiamento radicale nella gestione, sostenuto secondo il partito dalla volontà dei cittadini.

Controlli straordinari della Polfer sulla linea ferroviaria Saronno-Seregno: identificate quaranta persone durante le attività di verifica.

Duro sfogo del direttore della Caronnese, Nitti, dopo la sconfitta nel derby contro il Fbc Saronno: “Siamo stufi”, ha dichiarato, sottolineando le difficoltà della squadra.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09