Altre news

SARONNO – Una raffica di pioggia improvvisa, il vento che muove gli alberi in piazza, un cielo limpido sopra le scuole al mattino o il sole che illumina il mercato. Da oggi il meteo di ilSaronno non si guarda soltanto: si racconta insieme.

La redazione lancia una nuova iniziativa aperta a tutti i lettori: inviare le proprie foto del tempo che fa per arricchire la sezione meteo con immagini reali, quotidiane e locali. Pioggia, vento, sereno e nuvole, ma anche scorci di piazze, vie, scuole e mercati, così come appaiono nella vita di tutti i giorni. Le immagini possono essere inviate in modo semplice: via WhatsApp al +39 320 273 4048 oppure via mail a [email protected]. Le foto selezionate saranno pubblicate sul sito con il nome dell’autore. Per chi preferisce, è possibile firmarsi anche con uno pseudonimo.

L’invito non vale solo per Saronno. La chiamata è aperta anche ai lettori dei comuni del Saronnese, delle Groane e del Comasco, perché il meteo non conosce confini e ogni territorio ha il suo modo unico di raccontare il cielo. C’è anche un piccolo extra per i più affezionati. Chi incontra la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, durante eventi e iniziative pubbliche può chiederle la penna in edizione limitata de ilSaronno, simbolo concreto di una redazione che cresce grazie ai suoi lettori.

Il tempo cambia ogni giorno. Raccontiamolo insieme dal nostro territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09