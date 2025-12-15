Comasco

LOMAZZO – Con il mese di dicembre, Lomazzo entra ufficialmente nell’atmosfera del Natale. A ricordarlo ai cittadini è stato il sindaco Paola Molteni, che in un messaggio pubblico ha annunciato l’avvio delle iniziative natalizie organizzate dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio. Un primo segno tangibile delle festività è già comparso in piazza IV Novembre, dove i Volontari Civici hanno allestito il tradizionale presepe. Un gesto che il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente, sottolineando l’impegno e la disponibilità dei volontari che, come ogni anno, contribuiscono a rendere più accogliente il cuore del paese.

Nel corso del mese, Lomazzo sarà animata da numerosi eventi, attrazioni e momenti di aggregazione dedicati a tutta la comunità. Il sindaco ha espresso un sentito ringraziamento ai consiglieri Gabrio Figini, Barbara Montinaro, Mariangela Vitale e Luca Galli, che hanno ideato e organizzato il calendario delle iniziative, e alle associazioni che hanno collaborato e continueranno a farlo per la buona riuscita degli appuntamenti.

Un ringraziamento è andato anche alla polizia locale, impegnata nel predisporre ordinanze e autorizzazioni necessarie per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e serenità. Il messaggio del sindaco Molteni si è concluso con un augurio ai cittadini: che questo dicembre, grazie alle tante iniziative, possa rendere Lomazzo più viva, partecipata e bella, rafforzando il senso di comunità tra cittadini, associazioni e istituzioni.

