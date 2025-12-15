Città

SARONNO – “Tra il 21 e il 23 novembre si è celebrata in tutta Italia la Festa degli Alberi ma proprio in quei giorni a Saronno, davanti alla scuola Damiano Chiesa, alcune piante sono state abbattute. Un intervento che, per tempistiche e luogo, appare quanto meno discutibile”

Inizia così la nota del M5s Saronno in merito alla situazione davanti alla scuola elementare della Cassina Ferrara.

“A distanza di settimane, la situazione non sembra essere cambiata. Ad oggi, 15 dicembre, lo spazio interessato dagli abbattimenti si presenta ancora spoglio e privo di qualsiasi intervento di riqualificazione, mucchi di tronchi e rami recisi sul ciglio della strada. Nessuna nuova piantumazione, nessuna sistemazione temporanea: solo un’area lasciata in sospeso che trasmette un senso di incuria e abbandono.

Tra i cittadini non manca l’amara ironia: c’è chi si chiede se qualcuno a Saronno non stia pensando di inaugurare un nuovo monumento cittadino, dal titolo “Natura Morta”. Un’opera simbolica davanti a una scuola, alla quale — di questo passo — non resterebbe che portare dei fiori. L’auspicio è che l’amministrazione comunale intervenga al più presto, chiarendo le motivazioni degli abbattimenti e procedendo rapidamente alla riqualificazione dell’area,

restituendo dignità a quello spazio migliorando il decoro urbano, ma anche dimostrando coerenza tra le parole spese per l’ambiente e le azioni concrete messe in campo.

Episodi come questo si inseriscono in un quadro più ampio che, soprattutto in vista del Natale, appare sempre più evidente: mentre il centro cittadino si illumina di addobbi e decorazioni, molte aree periferiche continuano a essere trascurate. Una città che celebra le festività solo nelle sue vetrine principali rischia di lasciare ai margini proprio quei quartieri che avrebbero più bisogno di attenzione, cura e investimenti. Perché una comunità è davvero tale solo quando ogni suo spazio, dal centro alle periferie, viene trattato con la stessa dignità”.

