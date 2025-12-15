Altre news

SARONNO – Lunedì 15 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con il passaggio di velature nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, e il tempo si manterrà asciutto per l’intera giornata.

Le temperature resteranno su valori tipici del periodo, con una minima intorno a 1°C nelle ore più fredde e una massima che raggiungerà i 10°C nelle ore centrali. I venti soffieranno debolmente: al mattino provenienti da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sudest. Al momento non risultano presenti allerte meteo.

La situazione è influenzata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni stabili su gran parte della regione. Nelle ore pomeridiane è previsto un aumento della copertura nuvolosa, ma senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni.

In Lombardia, la giornata si manterrà generalmente stabile e asciutta. Nubi basse e banchi di nebbia saranno presenti nelle prime ore del mattino soprattutto sulle basse pianure, in successivo diradamento. Maggiore nuvolosità è attesa sulle zone pedemontane e prealpine dal pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche il cielo resterà prevalentemente sereno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

