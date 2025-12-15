Cronaca

SARONNO – Notte di interventi fra sabato e domenica scorse per i soccorsi nella zona di Saronno, dove tra sabato e domenica si sono verificati due incidenti stradali, entrambi gestiti dalla centrale operativa Areu e dalle forze dell’ordine.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 20.25 in via Novara, dove uno scontro tra auto ha coinvolto una donna di 48 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovello Porro. La ferita, in codice verde, è stata trasportata all’ospedale di Saronno per accertamenti.

Il secondo incidente è avvenuto alle 23.30 in via Varese, all’altezza del civico 76. Anche in questo caso si è trattato di un impatto tra due vetture, con due uomini di 46 e 59 anni rimasti coinvolti. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco di Varese. Uno dei feriti è stato portato in ospedale in codice verde, mentre l’altro, più seriamente contuso, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

In entrambi i casi la dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi di rito.

(foto archivio)

