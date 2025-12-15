Cronaca

SARONNO – Continua il periodo difficile per gli anziani della città e dei dintorni, alle prese con una serie di episodi fra furti, scippi e truffe. Gli ultimi casi si sono verificati proprio nel cuore di Saronno e confermano una situazione sempre più preoccupante.

L’episodio più recente è avvenuto lo scorso fine settimana in corso Italia, lungo la zona pedonale: una donna, mentre passeggiava, si è accorta solo in un secondo momento di essere stata derubata del portafoglio. Un furto con destrezza eseguito con estrema abilità, senza che la vittima o i passanti notassero nulla. Nonostante l’area sia completamente coperta dal sistema di videosorveglianza comunale, le telecamere non sembrano rappresentare un deterrente sufficiente per chi colpisce con rapidità e discrezione. Le registrazioni potrebbero però rivelarsi utili alle forze dell’ordine per risalire all’autore o all’autrice del gesto. Per la saronnese, oltre alla perdita del denaro destinato alla spesa, c’è anche il disagio di dover rifare tutti i documenti contenuti nel portafoglio.

Un caso che ricalca quanto accaduto pochi giorni prima, sempre in città, quando un’altra donna era stata derubata con le stesse modalità. Due episodi ravvicinati che alimentano la preoccupazione per un fenomeno che, nelle ultime settimane, sembra colpire con particolare frequenza le persone più anziane.

