Città

SARONNO – Già il semplice annuncio aveva suscitato molto clamore e ora che le ruspe sono al lavoro non è mancato chi oggi è andato a curiosare. Oggi è iniziato l’abbattimento dell’ultimo tratto del muro dell’ex Cantoni, la storica azienda tra piazza Saragat, via Don Marzorati e via Miola, uno degli ultimi segni visibili di un passato industriale che ha segnato la città per decenni.

La demolizione riguarda il muro di cinta sul lato di via Marzorati, ultime vestigia del grande stabilimento tessile attivo su un’area di 94.000 metri quadrati dal 1911 al 2002, prima come De Angeli Frua e poi, dal 1968, come Cantoni. Un intervento che segna simbolicamente la chiusura di una lunga fase e l’ingresso definitivo in una nuova destinazione dell’area.

I lavori sono realizzati dalla ditta Ronzoni per conto della Sarin, soggetto attuatore del Piano Integrato Cantoni. L’intervento consentirà di completare le opere di accesso all’immobile realizzato dalla Cooperativa La Nuova Cantoni. Contestualmente sarà effettuato l’allaccio alla rete fognaria, mentre la cabina elettrica risulta già pronta. Si attende ora l’intervento di Enel per la posa dei contatori individuali.

Nelle prossime settimane inizieranno anche gli arrivi del mobilio da parte degli assegnatari che hanno segnalato particolari urgenze. L’operazione si avvia così alla conclusione: si tratta del primo intervento di edilizia convenzionata dopo decenni a Saronno, che permetterà a 58 famiglie di acquistare un’abitazione moderna, efficiente e vicina ai servizi, con costi contenuti. Il progetto è firmato dallo studio Urban Grafts di Saronno ed è stato coordinato dal Consorzio Abitare di Como aderente a Confcooperative.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09