Eventi

SARONNO – Sabato 20 dicembre, alle 16.30, l’oratorio Regina Pacis, con il patrocinio del comune, aprirà le porte a uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: “La Natività“, lo spettacolo itinerante proposto dall’associazione Culturale Anima e Core, pronto a trasformare gli spazi di via Roma 119 in un percorso emozionante tra storia, tradizione e spiritualità.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che ripercorre i momenti più significativi della nascita di Gesù, grazie alla presenza di numerosi personaggi: Maria e Giuseppe, gli angeli, il soldato, locandieri, pastori, gli zampognari, un cantore con organetto e naturalmente i re magi. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà il coro dei bambini di Regina Pacis, guidato dalla maestra Chiara, che eseguirà dal vivo il celebre canto “Tu scendi dalle stelle“.

Non mancherà un tocco di dolcezza: l’”angolo del goloso” offrirà ai visitatori specialità tipiche del Natale e altre sorprese, disponibile prima, durante e dopo lo spettacolo.

L’evento coinvolge numerose realtà del territorio, tra cui il gruppo Sky Dance di Anima e Core, l’azienda Le Acace di Lattuada, Ingegneria e Costruzioni De Marco, la Cooperativa Sociale Els e i produttori tipici Monte e Briganti, oltre al sostegno dell’Azzurri Club Napoli Caronno.

Importante anche il contributo creativo dei ragazzi della Cls, che hanno realizzato i personaggi in cartone presenti nel percorso. Gli interpreti della Natività invece sono tutti volontari, impegnati a riportare in scena un presepe vivente per creare un clima natalizio che possa unire tutta la comunità saronnese.

(foto d’archivio)

